Coupe du monde 2018 : Le sélectionneur du Burkina Paolo Duarte pense que les Africains ont des chances

«Le Sénégal est dans un groupe assez équilibré et dispose de grandes chances de jouer les 8ème de finale, face à la Pologne la Colombie et le Japon », ceci est l’avis de Paolo Duarte, sélectionneur de l’équipe nationale burkinabé.

Selon lui, «le Maroc commence à renouveler son effectif et Herve Renard est en train de faire un très bon travail. Bien qu’il soit dans un groupe très difficile, un groupe qu’on peut qualifier de la «mort», avec l’Espagne, le Portugal et l’Iran, je crois que le Maroc aura certainement son mot à dire », a commenté le coach, qui pense aussi que « Egypte, elle peut compter sur sa star Mouhamed Salah, qui brille fort à Liverpool. Elle a aussi des chances face à la Russie, l’Uruguay et l’Arabie Saoudite.

Par ailleurs, le coach a estimé que : «La Tunisie peut aussi surprendre son monde, bien qu’elle soit logée dans groupe difficile, en compagnie de la Belgique de l’Angleterre et du Panama ». Concernant le Nigeria, le technicien soutient que : « les Nigérians ont été souvent très sérieux lors des phases finales de Coupe du monde. Ils peuvent également obtenir leur qualification face à l’Argentine, la Croatie et l’Islande ».

La Coupe du monde va débuter le 14 Juin et prendra fin le 15 juillet prochaine en Russie. Douze stades déjà disponibles sont prévus pour abriter la compétition.

Source : Stade