Coupe du monde 2026 : l'Afrique du Sud arrache le nul face à la République tchèque

L’équipe nationale sud-africaine a arraché un match nul 1-1 face à la République tchèque, ce jeudi, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, à l’Atlanta Stadium, en Géorgie (États-Unis).



Les Tchèques n’ont pas tardé à se manifester et ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Michal Sadlík.



Les « Bafana Bafana » ont failli égaliser juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Thabelo Maseko.

Les Tchèques ont ensuite manqué de doubler la mise dès la 47e minute par Lukáš Šerv, mais le gardien Ronwyn Williams a repoussé le danger en corner.



Puis, à la 83e minute, les Sud-Africains ont obtenu un penalty transformé par Tebohu Mokwena, offrant ainsi l’égalisation à Bafana Bafana.



Les deux formations, battues lors de leur entrée en lice, décrochent ainsi leur premier point dans cette Coupe du monde 2026.



Victorieux lors de la première journée, le Mexique et la Corée du Sud s'affrontent ce vendredi à 01h00 GMT.



Pour la troisième et dernière journée du groupe A, l'Afrique du Sud affrontera la Corée du Sud le 25 juin à 01h00 GMT, tandis que le Mexique sera opposé à la Tchéquie le même jour et à la même heure.