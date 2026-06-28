Coupe du monde 2026: l'Autriche et l'Algérie se neutralisent et se qualifient pour les 16e de finale

C'était le match à ne pas perdre pour les deux équipes. Avec ses deux victoires et sa grande différence de buts (+5), l'Argentine avait quasiment assuré sa première place du groupe J. L'Algérie et l'Autriche devaient donc s'affronter pour la seconde place, alors qu'une défaite était synonyme d'élimination.



Le match a commencé avec beaucoup d'envie des deux côtés, et une possession partagée presque à parts égales dans le premier quart d'heure. L'Algérien Ibrahim Maza a tenté d'allumer la mèche, notamment avec un beau sombrero suivi d'une reprise de volée (10'), mais largement hors cadre. Mais tout a été brouillon des deux côtés, les offensives se sont enchaînées mais aucune n'a donné lieu à une occasion franche. La pause fraîcheur est cependant venue changer la dynamique du match. L'Autriche est revenue motivée, et s'est montrée bien plus entreprenante dans le jeu. Un regain d'envie qui a été récompensé par le but de Marko Arnautovic (28'), qui, avec un peu de réussite, a réussi à tromper Oussama Benbot.



Deux équipes qui se rendent coup pour coup

Cette réalisation a visiblement réveillé les Fennecs, qui se sont installés dans la surface adverse. Aussi bien Maza que Chaïbi ont su trouver des occasions dangereuses, mais n'ont pas réussi à égaliser. C'est finalement Rafik Belghali qui s'est frayé un chemin dans la surface adverse, après notamment que le ballon a rebondi sur le poteau de corner, a feinté la défense et a envoyé une frappe puissante dans la lucarne droite pour égaliser (45'). Une juste récompense pour toute l'intensité mise par les Algériens durant la fin de la première période.



La deuxième mi-temps a commencé comme la première s'était terminée. Les hommes de Petkovic ont mis le pied sur le ballon, et n'ont pas laissé l'Autriche s'exprimer. Mais contre le cours du jeu, et sur un très beau contre mené par les Autrichiens, Marcel Sabitzer est venu redonner l'avantage à son équipe (55'). Un deuxième but en deux tirs cadrés, qui éliminait virtuellement l'Algérie... mais qui ne l'est pas resté longtemps. Après un très gros travail d'Houssem Aouar, Riyad Mahrez a inscrit le but du 2-2 (60').



Après ça, les deux équipes ont calmé le jeu, comme si elles se satisfaisaient de ce match nul qui assurait la qualification aux deux formations. Durant le dernier quart d'heure, les Algériens se sont contentés de faire tourner le ballon, mais n'ont pas montré de réelle envie d'aller chercher la victoire.



Finalement, Riyad Mahrez est venu surprendre tout le monde en inscrivant le troisième but de l'Algérie (90+3'), éliminant virtuellement l'Autriche. C'était sans compter sur le but trois minutes plus tard de Kalajdzic (90+6), qui a sauvé l'Autriche et qui a conclu un match totalement fou.



Avec ce match nul finalement obtenu par les deux équipes, l'Autriche finit à la deuxième position du groupe J et affrontera l'Espagne en 16e. L'Algérie, qui finit parmi les meilleurs troisièmes, ira défier la Suisse.