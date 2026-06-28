Kolda : 80 enfants ambassadeurs de la santé mentale renforcés sur la gestion de l'hygiène menstruelle

À Kolda, 80 enfants ambassadeurs de la santé mentale ont bénéficié, ce samedi 27 juin, d'une session de renforcement de capacités consacrée à la gestion de l'hygiène menstruelle. L'initiative, portée par l'ONG Enda Jeunesse Action, vise à briser les tabous entourant les menstruations et à offrir aux enfants des informations fiables et adaptées sur cette question encore peu abordée dans certains milieux.



Selon Madame Coumba Boye Sy, responsable du bureau de l'ONG Enda Jeunesse Action de Kolda, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet " A l'école en toute sérénité" financé par un partenaire hollandais du nom de Kinderpostzegels. Elle répond à un réel besoin d'information chez les enfants ciblés, dont plusieurs n'ont pas encore connu leurs premières règles.



« Cette rencontre a permis de lever les tabous autour de cette thématique afin de satisfaire les besoins en informations de ces enfants », a-t-elle expliqué.



La session a été animée par Madame Marie Noël Ndecky, présidente départementale des sages-femmes de Kolda. Elle a insisté sur l'importance d'une bonne gestion de l'hygiène menstruelle, qu'elle considère comme un élément fondamental pour préserver la santé, la dignité et la scolarisation des filles.



Pour la facilitatrice, disposer d'informations justes et vérifiées sur les menstruations contribue à prévenir certaines infections et à favoriser l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène dès le plus jeune âge.



Les bénéficiaires ont salué l'initiative. Âgée de 11 ans et élève en classe de CM2, Oumou Salamata Ba s'est réjouie d'avoir acquis de nouvelles connaissances, alors même qu'elle n'a pas encore commencé à avoir ses menstruations.



De son côté, Babacar S. Gaye, ambassadeur de la santé mentale et élève en classe de cinquième au CEM de Hillèle, a souligné la pertinence d'associer les garçons à ce type de sensibilisation.



« Il est important que les garçons soient au même niveau d'information que les filles pour pouvoir sensibiliser davantage, mais aussi accompagner et soutenir leurs sœurs pendant cette période », a-t-il déclaré.



À travers cette démarche inclusive, Enda Jeunesse Action entend faire des enfants de véritables relais communautaires capables de promouvoir une meilleure compréhension de la santé menstruelle. Un message fort a ainsi été porté par ces jeunes ambassadeurs : « Sans hygiène, il n'y a pas de dignité. »