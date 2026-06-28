Coupe du monde 2026: le tableau des seizièmes avec neuf pays africains qualifiés

L’Argentine de Messi, championne du monde en titre, abordera son seizième de finale dans la peau du grand favori face au petit poucet de la compétition, le Cap-Vert. Les insulaires ont accroché leur billet pour la phase à élimination directe avec trois matchs nuls et trois points, symbole d’une équipe difficile à manœuvrer mais encore inexpérimentée à ce niveau. Pour Messi et les siens, ce duel a tout du match piège : déséquilibré sur le papier, mais potentiellement plus accroché que ne le laisse penser l’écart de prestige entre les deux sélections.
La France, de son côté, part avec le costume de favori dans son seizième de finale face à la Suède. Les Bleus savent qu’en cas de qualification, un possible choc les attend en huitièmes de finale face à l’Allemagne, opposée au Paraguay.
Les autres grandes puissances du football mondial seront également sous les projecteurs. Le Brésil retrouvera le Japon, tandis que l’Espagne, considérée comme l’un des favoris à la victoire finale, sera opposée à l’Autriche.
Derby africain en huitièmes ?
Au cœur de ces seizièmes de finale, l’Afrique occupe une place historique avec huit représentants qualifiés. Le Maroc aura fort à faire face aux Pays-Bas, au moment où le Sénégal, défiera la Belgique.
La Côte d’Ivoire se présentera face à la Norvège de Haaland, véritable machine à marquer. Les Éléphants devront contenir l’artillerie offensive scandinave, tout comme la RD Congo qui aura fort à faire face à l’Angleterre d’Harry Kane.
Au-delà de ces affiches, plusieurs scénarios nourrissent déjà les rêves du continent africain. Hautement improbable, mais mathématiquement possible, un huitième de finale entre le Maroc et l’Afrique du Sud pourrait se dessiner si les deux nations remportent leur seizième de finale. Un autre « derby africain » est envisageable si le Cap-Vert et l’Égypte gagnent leur match, ou si l’Algérie et le Ghana éliminent respectivement la Suisse et la Colombie.
Le programme des seizièmes de finale (Heures en TU)
Dimanche 28 juin
19h : Afrique du Sud – Canada, SoFi Stadium – Los Angeles
Lundi 29 juin
17h: Brésil – Japon, NRG Stadium – Houston
20h 30: Allemagne – Paraguay, Gillette Stadium – Boston
Mardi 30 juin
01h: Pays-Bas – Maroc, Estadio BBVA – Monterrey
17h: Côte d'Ivoire – Norvège, AT&T Stadium – Dallas
21h: France – Suède, MetLife Stadium – New York / New Jersey
Mercredi 1er juillet
01h: Mexique – Equateur, Estadio Azteca – Mexico City
16h: Angleterre – RD Congo, Mercedes-Benz Stadium – Atlanta
20h: Belgique – Sénégal, Lumen Field – Seattle
Jeudi 2 juillet
00h: États-Unis – Bosnie-Herzégovine, Levi’s Stadium – San Francisco
19h: Espagne – Autriche, SoFi Stadium – Los Angeles
23h: Portugal – Croatie, BMO Field – Toronto.
Vendredi 3 juillet
03h: Suisse – Algérie, BC Place - Vancouver
18h: Australie – Egypte, Dallas.
22h: Argentine – Cap-Vert, Hard Rock Stadium – Miami
Samedi 4 juillet
01h30: Colombie – Ghana, Arrowhead Stadium – Kansas City
La France, de son côté, part avec le costume de favori dans son seizième de finale face à la Suède. Les Bleus savent qu’en cas de qualification, un possible choc les attend en huitièmes de finale face à l’Allemagne, opposée au Paraguay.
Les autres grandes puissances du football mondial seront également sous les projecteurs. Le Brésil retrouvera le Japon, tandis que l’Espagne, considérée comme l’un des favoris à la victoire finale, sera opposée à l’Autriche.
Derby africain en huitièmes ?
Au cœur de ces seizièmes de finale, l’Afrique occupe une place historique avec huit représentants qualifiés. Le Maroc aura fort à faire face aux Pays-Bas, au moment où le Sénégal, défiera la Belgique.
La Côte d’Ivoire se présentera face à la Norvège de Haaland, véritable machine à marquer. Les Éléphants devront contenir l’artillerie offensive scandinave, tout comme la RD Congo qui aura fort à faire face à l’Angleterre d’Harry Kane.
Au-delà de ces affiches, plusieurs scénarios nourrissent déjà les rêves du continent africain. Hautement improbable, mais mathématiquement possible, un huitième de finale entre le Maroc et l’Afrique du Sud pourrait se dessiner si les deux nations remportent leur seizième de finale. Un autre « derby africain » est envisageable si le Cap-Vert et l’Égypte gagnent leur match, ou si l’Algérie et le Ghana éliminent respectivement la Suisse et la Colombie.
Dimanche 28 juin
19h : Afrique du Sud – Canada, SoFi Stadium – Los Angeles
Lundi 29 juin
17h: Brésil – Japon, NRG Stadium – Houston
20h 30: Allemagne – Paraguay, Gillette Stadium – Boston
Mardi 30 juin
01h: Pays-Bas – Maroc, Estadio BBVA – Monterrey
17h: Côte d'Ivoire – Norvège, AT&T Stadium – Dallas
21h: France – Suède, MetLife Stadium – New York / New Jersey
Mercredi 1er juillet
01h: Mexique – Equateur, Estadio Azteca – Mexico City
16h: Angleterre – RD Congo, Mercedes-Benz Stadium – Atlanta
20h: Belgique – Sénégal, Lumen Field – Seattle
Jeudi 2 juillet
00h: États-Unis – Bosnie-Herzégovine, Levi’s Stadium – San Francisco
19h: Espagne – Autriche, SoFi Stadium – Los Angeles
23h: Portugal – Croatie, BMO Field – Toronto.
Vendredi 3 juillet
03h: Suisse – Algérie, BC Place - Vancouver
18h: Australie – Egypte, Dallas.
22h: Argentine – Cap-Vert, Hard Rock Stadium – Miami
Samedi 4 juillet
01h30: Colombie – Ghana, Arrowhead Stadium – Kansas City
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