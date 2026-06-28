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Coupe du monde 2026: le tableau des seizièmes avec neuf pays africains qualifiés

Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 débutent ce dimanche 28 juin par un inattendu Afrique du Sud-Canada et prennent fin sur un prometteur Colombie-Ghana, le samedi 04 juillet. Le champion en titre, l'Argentine, va croiser la route de la surprenante équipe du Cap-Vert, tandis que l’équipe de France croisera le fer avec la Suède. Le Maroc va défier les Pays-Bas au moment où le Sénégal se frottera à la Belgique et l'Algérie à la Suisse.



Coupe du monde 2026: le tableau des seizièmes avec neuf pays africains qualifiés
L’Argentine de Messi, championne du monde en titre, abordera son seizième de finale dans la peau du grand favori face au petit poucet de la compétition, le Cap-Vert. Les insulaires ont accroché leur billet pour la phase à élimination directe avec trois matchs nuls et trois points, symbole d’une équipe difficile à manœuvrer mais encore inexpérimentée à ce niveau. Pour Messi et les siens, ce duel a tout du match piège : déséquilibré sur le papier, mais potentiellement plus accroché que ne le laisse penser l’écart de prestige entre les deux sélections.

La France, de son côté, part avec le costume de favori dans son seizième de finale face à la Suède. Les Bleus savent qu’en cas de qualification, un possible choc les attend en huitièmes de finale face à l’Allemagne, opposée au Paraguay.

Les autres grandes puissances du football mondial seront également sous les projecteurs. Le Brésil retrouvera le Japon, tandis que l’Espagne, considérée comme l’un des favoris à la victoire finale, sera opposée à l’Autriche.

Derby africain en huitièmes ?

Au cœur de ces seizièmes de finale, l’Afrique occupe une place historique avec huit représentants qualifiés. Le Maroc aura fort à faire face aux Pays-Bas, au moment où le Sénégal, défiera la Belgique.
La Côte d’Ivoire se présentera face à la Norvège de Haaland, véritable machine à marquer. Les Éléphants devront contenir l’artillerie offensive scandinave, tout comme la RD Congo qui aura fort à faire face à l’Angleterre d’Harry Kane.

Au-delà de ces affiches, plusieurs scénarios nourrissent déjà les rêves du continent africain. Hautement improbable, mais mathématiquement possible, un huitième de finale entre le Maroc et l’Afrique du Sud pourrait se dessiner si les deux nations remportent leur seizième de finale. Un autre « derby africain » est envisageable si le Cap-Vert et l’Égypte gagnent leur match, ou si l’Algérie et le Ghana éliminent respectivement la Suisse et la Colombie.
Le programme des seizièmes de finale (Heures en TU)

Dimanche 28 juin

19h : Afrique du Sud – Canada, SoFi Stadium – Los Angeles

Lundi 29 juin

17h: Brésil – Japon, NRG Stadium – Houston

20h 30: Allemagne – Paraguay, Gillette Stadium – Boston

Mardi 30 juin

01h: Pays-Bas – Maroc, Estadio BBVA – Monterrey

17h: Côte d'Ivoire – Norvège, AT&T Stadium – Dallas

21h: France – Suède, MetLife Stadium – New York / New Jersey

Mercredi 1er juillet

01h: Mexique – Equateur, Estadio Azteca – Mexico City

16h: Angleterre – RD Congo, Mercedes-Benz Stadium – Atlanta

20h: Belgique – Sénégal, Lumen Field – Seattle

Jeudi 2 juillet

00h: États-Unis – Bosnie-Herzégovine, Levi’s Stadium – San Francisco

19h: Espagne – Autriche, SoFi Stadium – Los Angeles

23h: Portugal – Croatie, BMO Field – Toronto.

Vendredi 3 juillet

03h: Suisse – Algérie, BC Place - Vancouver

18h: Australie – Egypte, Dallas.

22h: Argentine – Cap-Vert, Hard Rock Stadium – Miami

Samedi 4 juillet

01h30: Colombie – Ghana, Arrowhead Stadium – Kansas City
 
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RFI

Dimanche 28 Juin 2026 - 11:46


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