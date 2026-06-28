Coupe du monde 2026 : le Sénégal affrontera la Belgique en 16e de finale

Les Diables Rouges abordent cette affiche avec le plein de confiance après avoir terminé en tête du groupe G. Après deux matchs nuls qui avaient suscité des interrogations, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont retrouvé leur efficacité en infligeant une lourde défaite à la Nouvelle-Zélande (5-1) lors de leur dernier match de groupe.

De leur côté, les Lions du Sénégal ont connu une phase de groupes plus laborieuse dans le groupe I. Toutefois, les hommes de Pape Thiaw ont décroché leur qualification parmi les meilleurs troisièmes grâce à un éclatant succès (5-0) face à l'Iran.

Face à une solide sélection belge, le Sénégal devra réaliser une prestation de haut niveau pour espérer créer l'exploit et poursuivre son aventure dans cette Coupe du monde 2026.

Le Sénégal retrouvera la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre est programmée ce mercredi 1er juillet à 20h00 GMT au Seattle Stadium.