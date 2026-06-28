Mondial 2026 : la dernière confrontation entre Messi et Cristiano ne peut avoir lieu qu’en finale

Le tableau des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 est tombé. Et il place l’Argentine Lionel Messi et le Portugal de Cristiano Ronaldo aux deux extrémités opposées : les deux légendes ne pourront se croiser qu’en finale, le 19 juillet.



D’après le tableau officiel, les Argentins débutent contre le Cap-Vert le 4 juillet. En cas de parcours parfait, ils fileraient vers un huitième de finale contre l’Egypte ou l’Australie (7 juillet), avant de jouer en quart le 12 juillet (Suisse ou l’Algérie ou Colombie ou Ghana), puis une demi-finale le 15 juillet.



De son côté, le Portugal de Cristiano Ronaldo est dans une autre partie. Les Portugais lancent leur phase à élimination directe contre la Croatie le 3 juillet à 1h00. La route mène ensuite à un quart le 9 juillet et une demi le 14 juillet. Sur le chemin, ils pourront croiser entre autres l’Espagne, le Sénégal, les Etats-Unis, la Belgique, le Canada, l’Allemagne, la France, ou le Maroc.



Le seul scénario pour voir Messi affronter Ronaldo une dernière fois en Coupe du Monde le 19 juillet: que les deux nations gagnent leurs 4 matchs à élimination directe.



