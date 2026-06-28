Mondial 2026 : Messi domine le classement des buteurs, Haaland et Mbappé aux aguets après la phase de groupes

Dans le mondial 2026, la phase de poules est terminée et la course au Soulier d’Or est lancée. D’après le classement officiel de la FIFA, Lionel Messi domine le classement des buteurs avec 6 réalisations.



L’Argentin est seul en tête avec 6 buts après 3 matchs. Le capitaine de l’Albiceleste devance un quatuor bloqué à 4 buts et met déjà une sérieuse option sur le titre de meilleur buteur du Mondial 2026. Erling Haaland pour la Norvège, Ousmane Dembélé pour la France, Kylian Mbappé également pour les Bleus, et Vinícius Jr pour le Brésil, sont tous à 4 unités. La bataille s’annonce serrée dès les 16es de finale.



Cristiano Ronaldo pointe à 2 buts après la phase de groupes. Le Portugais reste dans le coup pour revenir, lui qui lance son 16e de finale contre la Croatie le 3 juillet. Il lui faudra toutefois combler un écart de 4 buts sur Messi.