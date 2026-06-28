Dakar : la police interpelle à la Médina deux individus accusés de «tentative de vol commis la nuit»

A Dakar, le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 26 juin 2026, à l’interpellation de deux individus. Selon un communiqué de la police, ils sont accusés de faits présumés «d’association de malfaiteurs et de tentative de vol commis la nuit, en réunion et avec effraction». Les mis en cause visaient une boutique de vente de téléphones portables et d'accessoires électroniques.



L’affaire a été déclenchée suite à la plainte de la victime, constatant que les cadenas de son commerce, situé à l'intersection des rues 15 et 20, avaient été sectionnés dans la nuit du 24 au 25 juin 2026. Pour appuyer ses déclarations, le plaignant a fourni aux enquêteurs une clé USB contenant les images des caméras de surveillance qui filmaient la devanture du magasin.



Saisis des éléments visuels, les agents de la Brigade de recherches ont mené de promptes investigations qui ont permis de localiser et d’interpeller un premier suspect aux abords de son domicile. Interrogé sous le régime de la garde à vue, ce dernier, un marchand ambulant, est passé aux aveux. Il s’est formellement reconnu sur les bandes vidéo en compagnie de son acolyte. Il a expliqué qu'après avoir sectionné les cadenas à l'aide d'une cisaille, l'irruption d'un passant les avait contraints à prendre la fuite avant d'avoir pu dévaliser la boutique.



La poursuite des investigations a rapidement mené à la capture du second présumé complice, un plombier domicilié à la Médina. Face aux enquêteurs, ce dernier a également reconnu l'intégralité des faits. Il a précisé avoir planifié le coup avec son acolyte en effectuant un repérage en début de soirée, au cours duquel ils avaient démonté les ampoules d'éclairage public pour opérer dans l'obscurité. Ils sont ensuite repassés à l'acte tard dans la nuit.



Les perquisitions ont permis de saisir la cisaille ayant servi au cambriolage ainsi que les vêtements utilisés par les deux malfaiteurs pour se masquer le visage. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent.