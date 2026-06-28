Mondial 2026: La RDC renverse l'Ouzbékistan et retrouve l'Angleterre en 16e de finale

La République démocratique du Congo a signé une qualification historique en s'imposant 3-1 face à l'Ouzbékistan. Menés dès la 10e minute, les “Léopards” ont fait preuve d'un remarquable esprit de réaction pour inverser la tendance grâce à un doublé de Yoane Wissa et une réalisation de Fiston Mayele.

Cette victoire permet à la RDC de totaliser 4 points et de terminer meilleure troisième de son groupe, validant ainsi son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, où elle défiera l'Angleterre.

Dans l'autre rencontre du groupe K, la Colombie et le Portugal se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Avec 7 points, la Colombie termine en tête du groupe et affrontera le Ghana au prochain tour, tandis que le Portugal sera opposé à la Croatie.