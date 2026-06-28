Dakar : le Pastef s'exprime ce dimanche face à la presse avant l'examen de la révision constitutionnelle

Le parti Pastef, qui représente la majorité parlementaire au Sénégal, organise ce dimanche une conférence de presse, à 15heures (GMT), au siège de l’Institution. Si la formation dirigée par Ousmane Sonko n’a pas communiqué sur les raisons de cette déclaration, elle intervient à la veille d’une séance plénière prévue pour examiner et adopter une proposition de révision constitutionnelle contestée.



Pour rappel, les députés du Pastef ont déposé une proposition de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à réduire l'hyper-présidentialisme, à créer une Cour constitutionnelle et à élargir les pouvoirs du Premier ministre. Le vote est prévu ce lundi 29 juin.



Au même moment, le Mouvement Aar Sunu République, un regroupement de forces vives de l'opposition et de la société civile, organise un point de presse pour contester la démarche de la majorité parlementaire, alors que le président Diomaye Faye appelle à un consensus autour du texte.



Le mouvement regroupe plusieurs acteurs de la société civile, notamment le COSCE, Africa Jom Center, le Forum du Justiciable, le Forum Civil, ainsi que des partis politiques membres du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), des partis de l'opposition non affiliés au FDR, des organisations féministes, des personnalités indépendantes et plusieurs autres organisations citoyennes.