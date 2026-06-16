Coupe du monde 2026 : le projet "fou" de Gianni Infantino pour enchaîner les matchs

Selon des informations du Guardian, le président de la FIFA, Gianni Infantino, ambitionne d'assister à deux matches par jour lors de la Coupe du monde 2026. Pour cela, il s’appuie sur l'utilisation d'un jet privé fourni par Qatar Airways. Ce rythme effréné, nécessitant une logistique lourde pour couvrir trois pays et quatre fuseaux horaires, est confirmé au Guardian par des sources proches de l'instance mondiale du football.



Pour réaliser ce défi, Gianni Infantino a entamé son périple footballistique, jeudi passé, avec le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud (2-0) à Mexico, puis a suivi Corée du Sud-République tchèque (2-1) à Guadalajara dans la foulée. Il a foncé le lendemain pour Los Angeles avec le succès des États-Unis face au Paraguay (4-1), avant d'enchaîner Qatar-Suisse (1-1) et Australie-Turquie (2-0) dans les localités respectives de San Francisco et Vancouver.



Selon le quotidien L’Equipe, qui cite l'entreprise française Greenly, les trajets aériens devraient peser, pour 87 % des émissions de la compétition qui s'annonce comme l'une des plus polluantes de l'histoire.



Un rapport du think tank britannique New Weather Institute affirme, de son côté, que ce Mondial devrait générer environ 9 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.