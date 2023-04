Coupe du monde U20 : Issa Sène parmi les arbitres retenus par la FIFA

Le Sénégalais Issa Sène fait partie des 25 arbitres de champ retenus par la Fédération internationale de football amateur (FIFA) pour prendre part à la Coupe du monde des moins de 20 ans prévue en Argentine du 20 mai au 11 juin.



Selon l’APS, il sera accompagné de l’arbitre assistant, Nouha Bangoura.



Trois autres arbitres centraux africains ont également été choisis. Il s’agit du Mauritanien Abdel Aziz Bouh, de l’Égyptien Mohamed Marouf et du Sud africain Tom Abongila.



Zakaria Brinsi du Maroc, Abou Herman Désiré Ngoh de la Côte d’Ivoire et Abbes Akram Zerhouni de l’Algérie sont sur la liste des arbitres assistants.



Le Marocain Hamza El Fariq et l’Égyptien Amr Ahmed Abdelrahim El Shinawi sont à l’Assistance vidéo à l’arbitrage.



Au total, 81 arbitres ont été retenus par la FIFA, indique l’Agence de presse sénégalaise.