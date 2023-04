Coupe du monde U20 : le Sénégal épargné, du lourd pour le Nigeria, la Tunisie et la Gambie…

Le tirage au sort de la Coupe du monde des moins de 20 ans, édition 2023, a livré son verdict. Si le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a hérité d’un groupe relativement abordable, le Nigeria, la Tunisie et la Gambie ont en revanche eu droit à de sacrés morceaux.



Le tirage effectué par la FIFA ce vendredi à Zurich, en Suisse, s'est révélé clément pour les U20 du Sénégal. Les champions d’Afrique en titre faisaient partie des têtes de série au début du tirage et héritent d'un groupe C abordable.



Les « Lionceaux » de Malick Daf devront assumer leur statut de favoris devant le Japon, la Colombie, qu'ils avaient devancée lors de la précédente édition, et Israël, petit nouveau.



En revanche, le tirage a été beaucoup moins heureux pour les U20 du Nigeria et de la Tunisie. Dans le groupe D, les Flying Eagles devront se mesurer au Brésil, sacré à 5 reprises dans la compétition, à l’Italie, demi-finaliste des deux dernières éditions, et à la plus modeste République Dominicaine, qui va découvrir le tournoi.



Dans le même temps, les ouailles de Montasser Louhichi, sélectionneur des moins de 20 ans tunisiens, auront fort à faire dans le groupe E face à l’Uruguay, habitué à sortir de la phase de groupes, l’Irak, 4e en 2013, et surtout l’Angleterre, sacrée en 2017.



Les meilleurs 3es qualifiés



Parvenue à se hisser jusqu'en 8es de finale lors de son unique participation en 2007, la Gambie aura fort à faire pour rééditer son exploit.



En effet, le finaliste de la dernière CAN U20 en mars hérite d'un groupe F comprenant la France, championne de l’édition 2013 et qui fait office de favorite, mais aussi la Corée du Sud, vice-championne du monde en titre, et le plus abordable Honduras. Etant donné que les quatre meilleurs 3es des six groupes accéderont aux 8es de finale, les sélections africaines peuvent tout de même avoir de l'espoir.



De son côté, l’Argentine, désignée pays-hôte à la dernière minute suite à la disqualification de l’Indonésie, cherchera à améliorer son record de six sacres dans le tournoi en accrochant une septième étoile à sa tunique. Les hommes de Javier Mascherano devront se défaire de l’Ouzbékistan, du Guatemala et de la Nouvelle-Zélande dans le groupe A.