Coupe du monde de Beach Handball (Hommes) : Le Sénégal dans le groupe de la mort avec le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine

Comme chez les filles, le tirage au sort du Championnat du Monde de Beach Handball a été effectué hier, jeudi 10 avril 2025, au Centre Culturel International de Hammamet, Tunisie.



Le Sénégal est logé dans la poule D, dénommée poule de la "mort" avec des nations sud-américaines : le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine.



La compétition se disputera du 17 au 22 juin, avec la participation de 16 équipes.



Le Brésil : vice-champion du monde en 2022 et l'une des nations les plus solides en Beach handball.



L'Argentine : présente à toutes les éditions, médaillée de bronze en 2017 et aux JOJ 2018.



L'Uruguay : une formation expérimentée et disciplinée.



Dans cette poule ultra-compétitive, les Lionceaux, novices sur la scène mondiale, auront l'opportunité de mesurer leur niveau face aux meilleures formations sud-américaines. Une entrée en matière particulièrement corsée, mais également formatrice, en vue des JOJ 2026.