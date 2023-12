Coupe du monde féminine de Hand-ball : battu par la Suède, le Sénégal jouera une finale face à la Chine

Avec un match nul et une défaite subie dimanche, lors de la deuxième journée face à la Suède, le Sénégal est toujours en lice pour les qualifications au second tour de la Coupe du monde féminine de Hand-ball.



Malgré cette défaite, la qualification reste très possible pour les « Lionnes » qui peuvent toujours rêver. Pour ce faire, les Sénégalaises devront dompter les Chinoises mardi pour atteindre leur objectif dans cette 26e édition du Championnat du monde de hand féminin.



Dans l’autre match du groupe, la Croatie a battu la Chine (39-13) pour prendre la deuxième place.





Calendrier de l'équipe du Sénégal



Mardi 05 décembre 2023 :



17H00 : Chine - Sénégal

19h30 : Suède / Croatie



Vendredi 01 décembre 2023



Croatie – Sénégal 22-22





Dimanche 03 décembre 2023



Sénégal – Suède 18-26



Croatie – Chine 39-13