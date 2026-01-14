À la Une: la CAN avec des demi-finales en or

Enfin, au Mali, sorti par le Sénégal en quarts de finale, certains supporters sont très remontés contre un certain Sinayoko Karamoko…



Il est surnommé le marabout de la CAN, un soi-disant féticheur malien qui avait annoncé la victoire de son équipe… Raté, donc…



D’après le site Senego, le sieur Karamoko aurait été arrêté pour escroquerie. « Il assurait en effet détenir des pouvoirs mystiques capables de garantir la victoire des Aigles du Mali à la CAN, en échange de donations. Il aurait ainsi perçu plus de 22 millions de FCFA. (…) À l’annonce de la défaite du Mali face au Sénégal, une foule en colère s’est rendue au domicile du marabout présumé. La police est intervenue à temps pour l’exfiltrer et éviter tout débordement ».



Réaction de l’intéressé rapportée par Jeune Afrique : « si Dieu ne m’a pas écouté, vous devez comprendre, et je remercie surtout la police d’être intervenue au bon moment ».



Commentaire du site panafricain : « les promesses (du prétendu marabout) étaient moins fiables qu’il n’y paraissait. Elles étaient surtout soumises à la règle du inch’Allah… »