Est de la RDC: Églises, opposition... offensive diplomatique tous azimuts de l'Angola

La présidence angolaise a adressé une invitation formelle aux responsables des Églises catholique et protestante de la RDC. Selon nos informations, ils seront reçus ce mercredi 14 janvier par le président João Lourenço. Dans la délégation, on retrouve, côté catholiques, Mgr Fulgence Muteba Mugalu, président de la Cenco, accompagné de Mgr Donatien Nshole, son secrétaire général. Côté protestants, sont présents André Bokundoa Bo-Likabe, président de l’Église du Christ au Congo, et Eric Nsenga, secrétaire général et porte-parole de l’ECC.



Pacte social pour la paix

Ces responsables religieux sont les initiateurs d’une démarche de dialogue interne baptisée Pacte social pour la paix en RDC et le bien-vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Une initiative qui, selon eux, doit impliquer toutes les parties au conflit. Ce n’est pas une première. C’est la deuxième fois en moins d’un an que ces hommes d’Église sont reçus par João Lourenço. La précédente rencontre avait eu lieu en mars 2025, à leur initiative.



Toujours selon nos informations, les autorités angolaises ont également pris contact avec l’opposant Moïse Katumbi, actuellement en exil. En revanche, les opposants basés à Kinshasa n’ont pas encore été approchés à ce stade. L’Angola, selon plusieurs sources, cherche d’abord à sonder l’ensemble des acteurs avant d’éventuellement proposer un cadre plus formel.



Kigali n'a pas été contacté

Pour l’instant, cette démarche ne concerne pas Kigali, qui n’a pas été contacté. Le Rwanda rappelle de son côté qu’il n’est pas question de multiplier les cadres de négociation, tant qu’aucune partie n’a formellement récusé les processus de Doha et de Washington.