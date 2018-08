Coupe du monde féminine de basket : Astou Traoré hérite du brassard de Aya Traoré

Astou Traoré est la nouvelle capitaine de l’équipe nationale féminine de basket. L’information a été donnée par le sélectionneur des «lionnes» Cheikh Sarr, après la séance d’entraînement du lundi 27 aout 2018. Un choix magnifié par la meilleure joueuse d’Afrique.



« Je remercie le coach et le staff qui ont placé leur confiance en moi. Mais, je ne me prends pas la tête avec ça. Ce qui est important c’est de jouer mon rôle sur le terrain, de partager mon expérience avec les jeunes et de hisser l’équipe au sommet », a-t-elle indiqué dans les colonnes de « Record » .



Toutefois, la meilleure joueuse du dernier Afro basket ne compte pas changer. «Malgré ce brassard de capitaine, je ne vais pas changer, je resterai la même. Nous allons vers une Coupe du monde et l’objectif sera d’aider l’équipe à aller jusqu’au bout », confie-t-elle.



La Coupe du monde est prévue du 22 au 30 septembre 2018 en Espagne.