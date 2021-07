Coupe illégale de bois en Casamance : Les élus du Département de Bignona accusent le voisin gambien

Dans le sud du Sénégal, en Casamance, 1million d’arbres ont été abattus illégalement. Sois 1/3 des forêts de la région. Selon l’Institut des Etudes de Sécurité de Dakar (IESD), « la situation s’est aggravé depuis une 10 années, notamment à cause de l’augmentation de la demande de bois de rose en Chine. Le bois est transporté de la région de Casamance vers la Gambie voisine pour en suite être exporté en Asie. La Gambie est classée deuxième exportateur du bois de rose vers la Chine, alors que ces forêts sont presque entièrement décimées ».



Selon nos confrères de Walf radio, « la valeur de ces exportations est estimée à plus de 300 millions de dollars au cours de ces six dernières années ». Suffisant pour le premier magistrat de la commune de Sindiang localité du département de Bignona de réclamer une restitution.