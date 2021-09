Coupes Africaines : Teungueth FC et Diambars entrent en lice ce week-end

Teungueth FC a hérité d’un gros morceau au 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, en l’occurrence l’ASEC Mimosas. Le club d’Abidjan a déjà remporté cette compétition en 1998 et a été finaliste en 1995.

Après avoir réussi l’exploit d’entrer dans les phases de poules la saison dernière, le vainqueur de la Ligue 1 sénégalaise veut rééditer ce coup. L’objectif de Teungueth FC cette saison est de garder le titre de champion du Sénégal, mais aussi retourner en phase de groupes de la Ligue des Champions.



Pour le premier match de la phase aller, Teungueth FC reçoit l’ASEC Mimosas ce samedi 11 septembre, à 17 heures au stade Lat Dior de Thiès, avant de partir à Abidjan sept jours après.



Diambars à l’assaut du Wakriya AC

Pour sa 2ème participation en compétitions interclubs africaines, Diambars va livrer un duel sous régional avec le club guinéen du Wakriya AC. Diambars pourra s'appuyer sur l'expérience du Français, Bruno Rohart qui été choisi par les dirigeants pour l'équipe de Saly dans cette compétition. En l'absence de ses cadres, partis pour des tests à l'extérieur, le 2ème de Ligue 1 la saison dernière mise sur sa jeunesse pour venir à bout de l’équipe guinéenne.



Rencontre qui va se jouer en une seule manche. À cause du putsch survenu en Guinée, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé que le match Diambars et Wakriya Ac va se jouer sur une manche. Le match est prévu ce dimanche 12 septembre à 17 heures au stade Lat Dior.