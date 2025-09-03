Coupes des aides internationales : six (6) millions d’enfants menacés de déscolarisation en 2026, selon l’UNICEF

Près de 80% de cette baisse est liée aux réductions annoncées par trois pays, Etats-Unis, Allemagne et France. Si ces annonces deviennent réalité, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) estime que 6 millions d’enfants supplémentaires risquent d’être privés d’école d’ici fin 2026, dont 30% dans des « contextes humanitaires ».



« Au-delà des questions budgétaires, chaque dollar en moins alloué à l’éducation a des répercussions sur l’avenir des enfants », a déclaré dans un communiqué, Catherine Russell, cheffe de l’UNICEF.



Or, une baisse d’une telle ampleur pourrait faire passer le nombre d’enfants déscolarisés dans le monde de 272 millions à 278 millions. « Cela équivaut à vider toutes les écoles primaires d’Allemagne et d’Italie », note l’agence onusienne.



1,9 million d’enfants pourraient perdre l’accès à l’école en Afrique



« Chaque dollar de mois dans l’éducation n’est pas seulement une décision budgétaire, mais l’avenir d’un enfant qui est en jeu », a déclaré la responsable onusienne.



Selon elle, certaines régions du monde seront plus durement touchées que d’autres, faisant savoir qu’en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, 1,9 million d’enfants pourraient perdre l’accès à l’école.



Au total, ils seront 28 pays à travers le monde à perdre « au moins un quart de l’aide à l’éducation dont ils dépendent », a souligné Mme Russell.



« Cette crise pourrait également toucher d’autres services, tels que les programmes de repas scolaires », a-t-elle ajouté.



A cet égard, l’UNICEF exhorte donc les pays donateurs et partenaires à agir dès maintenant pour protéger l’éducation. « Il s’agit ainsi de redistribuer l’aide en faveur de l’éducation de manière plus équitable et efficace, en orientant au moins 50 % des financements vers les pays les moins avancés ».