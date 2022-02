Coups et blessures volontaires sur un enfant de 10 ans: deux sœurs écopent la peine de 3 mois avec sursis

Attraites à la barre du tribunal de Mbacké (région de Diourbel), hier jeudi, deux sœurs, accusées d'avoir porté des coups et blessures volontaires (cbv), sur un enfant de dix ans, ont écopé, chacune, d'une peine de trois mois avec sursis. Elles sont accusées d'avoir poursuivi avec « hargne », l’enfant de leur voisine avec qui elles ont des problèmes M. L, dont la chute a occasionné des blessures au niveau du genou avec une incapacité temporaire de travail (itt) de sept jours attesté par un certificat médical.



Jugées hier jeudi, les deux sœurs Mbène et Baly Diop ont nié, à tour de rôle, les faits qui leur sont reprochés. Mbène Diop, l'aînée, dont la maison se trouve en face de celle de Ndèye Astou Diop, à Touba Thiawène, a campé sur sa position, déclarant n'avoir jamais vu, ce jour-là, M.L pour pouvoir le poursuivre. Idem pour Baly Diop qui a affirmé la même chose que sa sœur.



Interrogée à son tour, la mère de M.L, Ndèye Astou Diop, a confié que :«C'est aux environs de 8 heures, au moment où M.L et sa sœur jumelle O.L se rendaient à l'école que les faits ont eu lieu. Lorsque j'ai été alertée par une habitante du quartier, je me suis rapidement déplacée sur place où j'ai trouvé mon fils dans un état déplorable. Et quand je lui ai posé la question de savoir qui est à l'origine de ça, il a dit avoir été poursuivi par les deux prévenues ».



Le délégué du procureur, Seydina Diallo, dans son réquisitoire a requis une peine d'avertissement de six mois avec sursis. Au final, le tribunal les a condamnées à une peine de trois mois avec sursis.