Coupures d’électricité : la CCR parle d’un « échec patent » et réclame des explications

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) s’est prononcée sur les coupures d’électricité qui affectent plusieurs localités du Sénégal. Dans un communiqué publié ce 22 septembre 2026, l’organisation déplore la récurrence des interruptions de fourniture d’électricité depuis plusieurs semaines.



La CCR qualifie cette situation d’« échec patent » qu’elle impute aux nouvelles autorités, « incapables de capitaliser sur les acquis hérités du régime sortant, après seulement deux années aux affaires ».



L’organisation s’appuie notamment sur les déclarations du directeur général de la SENELEC, Papa Toby Gaye, qui a évoqué, sur la télévision nationale, plusieurs difficultés auxquelles fait face la société d’électricité.



Il s’agit notamment de pannes touchant des équipements majeurs, de problèmes logistiques et d’acheminement du combustible, ainsi que de finances « extrêmement limitées » et de tensions de trésorerie.



Pour la CCR, ces explications soulèvent des interrogations sur la capacité de la SENELEC à rétablir durablement la continuité du service électrique.



« La difficulté rencontrée dans la fourniture d’électricité réside dans la gestion du parc de production », estime la CCR, qui accuse l’État de ne pas avoir assuré le financement, la maintenance et l’approvisionnement en fuel nécessaires au bon fonctionnement des installations.



La CCR réclame davantage de transparence



La Convergence des Cadres Républicains regrette également que la communication du directeur général de la SENELEC n’ait pas fourni, selon elle, suffisamment de précisions sur le taux de mobilisation des capacités de production, l’ampleur des difficultés financières et les mesures envisagées pour y remédier.



Elle estime que le manque d’informations sur ces différents aspects traduit « une impréparation, une incompétence et un manque d’humilité pour assumer le chaos énergétique ».



Face à cette situation, la CCR demande des explications sur la capacité actuelle de production de la SENELEC et sur sa situation financière. Elle interpelle également le gouvernement sur les causes des difficultés d’approvisionnement et les dispositions prises pour assurer un retour durable à la normale.



Dans son communiqué, les cadres républicains rappellent les performances énergétiques enregistrées sous la présidence de Macky Sall. Elle affirme que la production d’électricité du Sénégal est passée de 2 800 GWh en 2012 à 7 465,86 GWh en 2024, soit une progression de plus de 160 %.



La CCR souligne également le développement d’un mix énergétique intégrant notamment le solaire, l’éolien et l’hydraulique. Selon elle, ces sources ont représenté, à elles seules, plus de 1 430 GWh de production en 2024.



L’organisation cite plusieurs infrastructures mises en service durant cette période, notamment le parc éolien de Taïba Ndiaye, d’une capacité de 158,7 MW, les centrales solaires de Kahone et de Kael, les installations de Bokhol et de Diass, la centrale hydroélectrique de Gouina ainsi que la centrale dual fuel de Malicounda, d’une capacité de 120 MW.



Pour la Convergence des Cadres Républicains, ces investissements avaient contribué à diversifier et à renforcer le parc de production électrique du Sénégal.



Elle juge dès lors « inconcevable » que le pays, après avoir augmenté ses capacités de production, soit confronté à une telle situation de coupures d’électricité.



La CCR appelle ainsi les autorités à apporter des réponses précises sur la gestion du parc énergétique, les difficultés financières de la SENELEC et les mesures à prendre pour garantir la continuité du service public de l’électricité.