New York : Diomaye et Macron échangent sur l'élection du futur Secrétaire général de l'ONU

Le président sénégalais, Diomaye Faye, est à New York (Etats-Unis) depuis le lundi 21 septembre 2026 pour participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cette occasion, il s’est entretenu ce mardi avec homologue français, Emmanuel Macron.



Selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, les deux hommes ont «abordé la question de l'élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies», dans un contexte où l’ancien chef d’Etat Macky Sall est en situation défavorable dans ce scrutin.



«Les deux Chefs d'État ont passé en revue le partenariat entre le Sénégal et la France et les perspectives de son approfondissement. Ils ont également partagé leurs analyses sur la situation internationale, en particulier les défis de paix et de sécurité, et réaffirmé leur attachement commun au respect de la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends», ajoute le communiqué.



Pour rappel, l’ex-président Macky Sall, après avoir reçu le soutien officiel de l’Etat sénégalais, est en situation très défavorable dans sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU, afin de succéder à António Guterres. Lors du troisième scrutin indicatif secret organisé par le 18 septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU (15 votants), la trajectoire de sa candidature s'est détériorée. Il a reculé en obtenant seulement 5 bulletins «encourager» contre 9 bulletins « décourager » (votes défavorables) et deux sans option.