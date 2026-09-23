Eliminatoires CAN 2027 : les “Lions” peaufinent leur préparation à Maputo avant d’affronter le Mozambique

Le groupe du sélectionneur Patrick Vieira est presque au complet, avec les arrivées, ce mardi, de Arouna Sangante (FC Séville, Espagne), Lamine Sy (AJ Auxerre, France), Mamadou Sarr (Real Sociedad, Espagne), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais, France), Pape Matar Sarr (Juventus, Italie), Pape Guèye (Villarreal, Espagne), Ismaïla Sarr (Crystal Palace, Angleterre), Assane Diao (Côme, Italie), Mamadou Diakhon (Club Bruges, Belgique), Boulaye Dia (Stade Rennais, France) et Pape Moussa Fall (FC Metz, France).



Selon le service communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la première vague, arrivée la veille, a effectué une séance d’entraînement d’environ 75 minutes au Lalgy Arena de Matola, dans les installations du club Black Bulls.



Une mise en route ainsi expliquée par le sélectionneur des Lions, Patrick Vieira : « On n’était pas vraiment dans l’intensité, mais plus dans la préparation des corps pour la séance de ce mercredi qui sera beaucoup plus intense. C’est toujours intéressant de voir comment les joueurs se comportent sur le terrain, la concentration… comment ils prennent les conseils par rapport à ce qu’on attend de l’entraînement, et cela a été quelque chose de positif. J’ai vu les joueurs concentrés dans les détails. J’ai vu un groupe qui avait du plaisir à se retrouver ».



Les joueurs arrivés ce mardi ont, quant à eux, eu droit au repos, ainsi qu’à un léger décrassage destiné à réveiller les muscles après le long voyage. Au programme : stretching, piscine et vélo. Objectif : disposer de tout le monde sur le terrain dès ce mercredi.



Ce mercredi, le groupe s’entraînera le matin, à partir de 11 h heure locale (9 h heure de Dakar), avec l’ambition, selon l’entraîneur national, de monter en puissance à deux jours de la première journée des qualifications à la prochaine CAN.



Vendredi, le Sénégal affrontera le Mozambique au stade national de Maputo. Le coup d’envoi sera donné à 15 h heure locale (13 h heure de Dakar).