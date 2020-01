Cours et tribunaux : la rentrée solennelle prévue le 9 janvier prochain

La prochaine rentrée solennelle des Cours et tribunaux que le chef de l’Etat Macky Sall préside, est prévue le 9 janvier prochain et sera placée sous le thème : "lutte contre le terrorisme, un défit pour les Etats africains".



Pour cette année 2020, elle se tient dans un contexte particulier où le Conseil supérieur de la magistrature (Csm) ne n’est pas tenu depuis plus d’un an. Une des raisons qui ont poussé le Juge Hamidou Dème, ancien président à démissionner.



Le quotidien L’As note que le nouveau ministre de la Justice Me Malick Sall a apaisé le secteur de la Justice rudement éprouvé du temps de Ismaila Madior Fall avec son bras de fer retentissant contre le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust)



Le choix de ce sujet est la preuve que la lutte contre le terrorisme est une préoccupation de la Cour suprême, laquelle fixe le thème de la rentrée des Cours et tribunaux. Comme chaque année, la cérémonie sera présidée par le chef de l’État, Macky Sall, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature.