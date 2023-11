Course au scoop sur le verdict de la Cour suprême : Mamadou Thior parle de « légèreté » et interpelle les responsables des rédactions

Plusieurs médias sont passés à côté de l’information, vendredi, dans l’arrêt de la Cour suprême sur l’affaire Ousmane Sonko. Un empressement et une course au scoop ont induit en erreur beaucoup de confrères. Mamadou Thior a réagi. Le président du Conseil pour l’observation des règles d’éthiques et de déontologie dans les médias (CORED) interpelle les responsables des rédactions. Pour sa part, Ousmane Dia, rappelle les bases de ce métier à savoir la vérification et le recoupement.



« Ce qui s’est passé dénote de la légèreté avec laquelle certains d’entre nous pratiquent le journalisme aujourd’hui. Je ne peux pas comprendre que des médias qui ont des reporters à l’intérieur de la salle ne puisse pas faire confiance à ses reporters pour donner la bonne information sur le verdict et se fient à des personnes extérieures qui peuvent les manipuler. Cela dit, les posts sur les réseaux sociaux, il faut les prendre avec des pincettes, vérifier d’abord », a confié Mamadou Thior à nos confrères de I-Radio.



« Les responsables au niveau des rédactions doivent faire preuve de responsabilité parce que ce qui s’est passé hier (vendredi) c’est que des gens qui étaient à l’antenne, au lieu de se référer à leur reporter, ils se sont empressés d’aller donner cette information qui s’est avérée fausse. Il faut revenir aux fondamentaux », a ajouté le président du CORED.



Ousmane Dia, secrétaire général du tribunal des Pairs, quant à lui, invite les confrères au respect des fondamentaux du métier.



« Une information, on la vérifie auprès des sources. Il faut vérifier et recouper tant qu’on ne le sait pas, on risque toujours de retourner dans les travers de ce qui s’est passée hier (vendredi). Lorsque l’information circulait, la Cour ne s’était même pas prononcée et ce qui est regrettable. Je pense que c’est une leçon et aujourd’hui encore, c’est l’image des médias, de la presse qui va en prendre un sacré coup », a indiqué le secrétaire général du CORED sur les ondes de I-Radio.