Courtisé par des clubs de Premier Ligue cet hiver, Boulaye Dia affirme qu’il peut partir

Co-meilleur buteur de Ligue 1 (12 buts) avec Kylian Mbappé à l’issue de la première partie de saison, l’attaquant international sénégalais Boulaye Dia pourrait rejoindre la Premier League dès ce Mercato d’hiver.



Le joueur du Stade Reims, qui dispose d’un bon de sortie de son club, est courtisé par West Ham et bien d’autres clubs anglais. Dans un petit entretien avec Grégoire Margotton, au cours de l’émission Téléfoot (sur la TF1), de ce dimanche 10 janvier, Dia affirme qu’il peut partir. « Je peux partir. Mais je suis bien ici avec ma famille et tout. Pour l’instant, je me concentre sur le club, sur mes performances. Le reste ne dépend pas de moi. En un mois, tout peut se faire », a-t-il déclaré.