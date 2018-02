Courtois : «Mon cœur est à Madrid »

Thibaut Courtois est en négociation avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat à Chelsea, mais il n'exclut pas la possibilité de faire son retour en Espagne. LeReal Madrid, notamment, serait intéressé par ses services selon la presse espagnole. Dans un entretien accordé à 'Sport/Foot Magazine', Courtois a notamment déclaré: «Ma situation personnelle est liée à la ville de Madrid ».

«Mes deux enfants vivent là-bas avec leur maman, je vois ma fille tous les jours sur FaceTime, elle me dit souvent qu'elle me manque, mon fils est encore trop petit pour communiquer comme ça », a-t-il poursuivi. «Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaie de retourner en Espagne, ce n'est pas toujours facile, oui,mon cœur est à Madrid, c'est logique et compréhensible ».

«S'ils veulent de moi, ils doivent contacter Chelsea, nous verrons, mais ils ne l'ont pas fait. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour je reviendrai à Madrid, j'aime l'Espagne, j'aime la ville, j'ai passé trois merveilleuses années là-bas, c'est là-bas que je suis devenu adulte ».

Pour rappel, Thibaut Courtois a évolué à l'Atlético Madrid, où il s'est révélé avant son retour à Londres. «Je comprends que les rumeurs reviennent aujourd'hui, alors que nous parlons d'un nouveau gardien là-bas (au Real). Mais je n'y prête pas beaucoup d'attention, je reste concentré sur Chelsea. Si le Real est vraiment intéressé, ma situation personnelle pourrait influencer les choses, l'aspect familial est inestimable, mais je vous répète que, pour le moment, je suis occupé à discuter avec Chelsea ».

Courtois est actuellement sous contrat à Chelsea jusqu'en 2019.

Source: Besoccer