Coutinho enfile la cape de super-héros de Neymar

Le Brésil avait besoin d'un héros, et a trouvé Philippe Coutinho. Loin des rumeurs sur son avenir et des critiques sur sa mauvaise saison à Barcelone, Coutinho a donné une leçon au monde entier et surtout à la Bolivie au stade de Morumbi. Sans Neymar sur le terrain de jeu pour la Copa América, le Brésil avait besoin de trouver son leader offensif pour aider à l'organisation, en plus du rôle de capitaine occupé par Dani Alves. Parce que Coutinho n'a pas eu de rival sur le terrain de jeu. Peut-être a-t-il pris le contrôle parce qu'il savait qu'aucun joueur ne venait faire pression sur lui ? Pourtant, Coutinho a volé de ses propres ailes cette nuit. Il accélerait au moment où il fallait et ralentissait le ballon pour construire le jeu quand il sentait que c'était la meilleure chose à faire. Après une première période sans but, c'est lui qui a ouvert le compteur de buts de la compétition.