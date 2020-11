Couverture maladie universelle: les parties prenantes partagent sur le déploiement du SIGICMU

C’est dans ce cadre qu’ à Somone, l’Anacmu tient en collaboration avec le projet ISMEA une rencontre inscrite dans la ligne budgétaire 3.1.9 du plan d’action du projet pour les trois prochains mois. La Direction des Systèmes d’Information de l’Agence pour la CMU va ainsi présenter le dispositif de facturation de la CMU (SIBIO-SIFTAC) ; valider les sites retenus pour la phase pilote; valider le processus de facturation; mais également valider la convention de mise à disposition des équipements du SIGICMU.



Le SIGICMU a pour objectif de permettre le traitement à temps réel des opérations, garantir le ciblage des bénéficiaires, assurer l’effectivité des prestations et la lutte contre la fraude, optimiser les processus de traitement des factures, assurer la gestion intégrée sécurisée des données, améliorer la collecte des ressources, permettre un bon suivi des indicateurs de performance, rapprocher les bénéficiaires des prestataires de soins et enfin fournir les informations nécessaires à une bonne prise de décision.



Le D.G de l’Agence de la CMU plaide pour un remboursement à temps des coûts de prestations. Compte tenu du contexte, le Directeur général de l’Agence nationale de la couverture médicale universelle (ACMU), Docteur Bocar Mamadou Daff, a plaidé pour le remboursement, à temps, des coûts de prestations aux structures de santé. « Les structures de santé doivent être remboursées à temps aussi bien par l’Agence de la CMU en ce qui concerne l’assistance médicale que par les organisations mutualistes pour ce qui est relatif à l’Assurance maladie », a-t-il notamment dit. « Les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux, les structures privées, les pharmacies doivent tous pouvoir recouvrer leurs créances dans des délais raisonnables sans tracasseries » a estimé Dr Daff. « Je voudrais simplement attirer votre attention sur un point : si comme l’Etat du Sénégal le souhaite, toutes les personnes qui ne relèvent pas des institutions de prévoyance maladie (IPM) ou de l’imputation budgétaire, obtiennent une couverture par l’ACMU ou ses partenaires mutualistes, on arrivera à un moment où à peu près 65% des recettes des prestataires dépendront de la CMU » a-t-il mis en garde.



Si les paiements ne sont pas faits à temps, à court terme, il n’y aura plus de couverture sanitaire universelle, car « le volet offre ne tiendra plus » averti le patron de la CMU. Il indique que le système d’information et de facturation dématérialisé va permettre de réduire les délais administratifs de traitement et de vérification des factures. « Il créera les conditions d’une plus grande confiance dans ce que nous faisons et garantira au ministère des Finances, aux populations, aux partenaires extérieurs que tout franc dépensé dans la CMU, a été bien dépensé. C’est à cette seule condition […] que toutes les ressources nécessaires à la CMU pourront être rendues disponibles » a estimé le DG de l’ACMU, rapporté par Le Témoin.



Dans leur rôle de sentinelles, les syndicalistes ont leur mot à dire sur cette innovation. Mballo Dia Thiam est convaincu de l’efficacité et de l’importance du SIGICMU. Mais au-delà, le secrétaire général du Syndicat Unitaire des Travailleurs de la Santé (SUTSAS) se réjouit de l’option de la CMU de séparer les deux fonctions d’acheteur et de vendeur de soins dans ses missions.



Le SIGICMU va couvrir tous les points de prestation dont les postes de santé, les établissements publics de santé, les pharmacies, les cabinets privés agréés et les différents régimes d’assurance maladie (Mutuelles de Santé, IPM, Imputation Budgétaire). L’outil a pour objectif de permettre aux parties prenantes, le traitement à temps réel des opérations, garantir le ciblage des bénéficiaires, assurer l’effectivité des prestations et la lutte contre la fraude.