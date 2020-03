Couvre-feu à Ziguinchor: un sapeur-pompier se lance dans le racket pour voler téléphones portables et soutirer de l'argent aux contrevenants

Au moment où les Sénégalais étaient tranquillement chez eux pour respecter les consignes édictées par le chef de l’Etat en instaurant le couvre-feu, à Ziguinchor, un élément inscrit dans le corps paramilitaire s’est permis de s’adonner au vol de biens des citoyens. SND, sont ses initiales, il est âgé d’une trentaine d’années. Lui et ses acolytes ont préféré porter des uniformes de gendarmes pour apeurer leurs victimes aux fins de leur soutirer leurs biens, les dépouiller de leurs téléphones portables, rapporte le journal Les Echos.



Et le quotidien Enquête qui traite de la même affaire, dans sa parution de ce mardi, décline l’identité professionnelle du racketteur. « il s’agit en réalité d’un sapeur-pompier qui s’est lancé dans le racket », lit-on dans les colonnes du journal. Mais son jeu a pris fin la nuit de dimanche à lundi, alors qu’il était en compagnie de deux de ses complices qui ont d’ailleurs pris la poudre d’escampette, rajoute la même source.



Actuellement en garde à vue, SND pourrait d’être déféré pour faux, usage de faux et extorsion de fonds.