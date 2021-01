Couvre-feu : les axes Aibd-Thiès et Aibd-Mbour fermés entre 20 heures et 6 heures du matin (Document)

D'autres mesures sont en train d'être prises après l'état d'urgence assorti du couvre feu décrété par le chef de l'Etat Macky Sall, mardi, dans les régions de Dakar et Thiès. Les axes Aibd- Thiès et Aibd-Mbour seront désormais fermés entre 20 heures et 6 heures du matin. L'annonce a été faite par l'Autoroute à péage, dans un communiqué. Document!

Aminata Diouf

