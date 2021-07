Covid-19: 4 décès et un chiffre record de 529 nouvelles contaminations enregistrés ce dimanche

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé dimanche avoir recensé 529 cas positifs au Covid-19 et 4 décès liés à la maladie au cours des dernières 24 heures, confirmant une vague, sans précédent, de contaminations, constatée depuis près de deux semaines.



Les nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2.715 individus, correspondant à un taux de positivité de 19, 45 %, rapporte le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé. Des 529 cas, 188 sont des cas contacts et 341 sont issus de la transmission communautaire.



Le document fait en outre savoir que 105 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières 24 heures, alors que 16 autres étaient encore dans un état grave.



Depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, le Sénégal a déclaré 46 175 positifs au nouveau coronavirus. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 42 308ont recouvré la santé, 1 194 ont perdu la vie et 2 672 autres sont encore sous traitement.



Sur le front de la vaccination, 580 550personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement, le 23 février dernier, d’une campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, a-t-on appris par la même source.