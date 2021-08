Covid-19 : Au Sénégal, la sévérité est en baisse en comparaison de la semaine passée (étude)

Le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de sévérité de la pandémie révèle qu’en une semaine, la sévérité de la Covid-19 est en baisse. Au Sénégal, la sévérité a baissé, en comparaison de la semaine passée.



Son score s’affiche à 0,887 le 29 août (contre 0,860 le 22 août), soit une sévérité faible. Le pays occupe le 41ème rang dans le classement mondial et le 19ème rang dans le classement africain (sur un total de 44 pays du continent). Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal est en forte baisse (782 cas durant la semaine du 23 au 29 août 2021, contre 1.248 entre le 16 et le 22 août 2021).



Cependant le nombre de décès a légèrement augmenté, passant de 71 (entre le 16 et le 22 août) à 78 (entre le 23 et le 29 août). S’agissant du taux de maitrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il est stable à 1 point (sur un total possible de 1) pour le Sénégal.