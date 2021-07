Covid-19: «Le variant Delta constitue 30 % des nouvelles infections », le Pr Souleymane Mboup

Le redouté variant « Delta » du coronavirus alimente la troisième vague qui frappe actuellement le Sénégal. C’est en tout cas ce qui ressort des révélations du fondateur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formations (Iressef).



En marge de la réunion du Cnge, le professeur Souleymane Mboup a confié : "Toutes les mesures qui avaient été prises jusqu’à présent doivent être renforcées parce que nous avons un virus beaucoup plus contagieux. Dans cette troisième vague, nous avons commencé à caractériser mais d’une façon différente. Chaque semaine, tous les cas positifs que nous avons à l’Iressef, nous en faisons un tamisage ou un screening pour chercher de potentiels variants".



Ensuite, nous les caractérisons pour donner les résultats dans les 12 à 24 heures. Ce qu’on a remarqué dans cette troisième vague, c’est qu’on a presque une disparition du variant Alpha et ce qui prédomine maintenant, c’est le variant Delta. Dans nos derniers échantillons, il constitue 30 % des nouvelles infections », a-t-il révélé.