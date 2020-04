Covid-19 : Me Ciré Clédor Ly plaide pour une libération massive des détenus

L’avocat, Me Ciré Clédor Ly plaide pour la libération de tous les détenus en cette période où la pandémie du coronavirus gagne de plus en plus de terrain avec déjà un décès enregistré au Sénégal, mardi. C’est dans ce sens que la robe noire a saisi le président de la République, Macky Sall, pour une grâce collective.



Même son de cloche pour le Haut-commissaire aux droits de l’’homme de l’Organisation des Nations-Unies (Onu). Selon la Radio France Internationale (Rfi) et repris par le journal « Les Echos », Michelle Bachelet exhorte « les gouvernements à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention ». M. Bachelet a cité par exemple « les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible ».



Pour rappel, le chef de l’Etat a déjà gracié 2.036 prisonniers, à cause de la pandémie du coronavirus, ce, en prélude de la fête de l'indépendance du 4 avril 2020.