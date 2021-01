Covid-19: Moderna travaille sur un nouveau vaccin de rappel contre le variant sud-africain

Une annonce rassurante. Dans un communiqué paru ce lundi, le laboratoire américain Moderna annonce que son vaccin contre le Covid-19 reste efficace contre les variants britannique et sud-africain. Les experts s'attendent à ce que le vaccin "protège contre les variants détectés à cette date", a affirmé la société de biotechnologies.



Moderna a toutefois précisé qu'elle allait travailler à développer une dose additionnelle pour accroître encore la protection contre ces variants. "L'étude n'a pas montré d'impact significatif sur les titres (niveaux, ndlr) d'anticorps contre le variant B.1.1.7 par rapport à de précédents variants", a expliqué Moderna à propos du variant britannique. En revanche, "une réduction par six" des niveaux d'anticorps contre le variant sud-africain (B.1.351) a été observée. Mais "malgré cette réduction", les niveaux d'anticorps "restent au-dessus de ce qui est attendu comme nécessaire pour procurer une protection", écrit Moderna.



Nouveau candidat vaccin

Pour étudier l'impact de son vaccin, appelé mRNA-1273, Moderna a réalisé des prélèvements de sang sur huit personnes ayant reçu les deux doses de son remède, et plusieurs primates également immunisés. "Nous sommes encouragés par ces nouvelles données, qui renforcent notre confiance dans le fait que le vaccin de Moderna contre le Covid-19 devrait protéger contre ces nouveaux variants détectés", a déclaré le patron Stéphane Bancel, cité dans le communiqué.



"Mais par précaution, (...) nous mettons à l'essai un candidat pour un rappel contre le variant" sud-africain, "pour déterminer s'il serait plus efficace pour augmenter les niveaux (d'anticorps) contre ce variant et d'autres futurs variants potentiels", a-t-il ajouté. L'entreprise va également tester l'impact de l'injection d'une troisième dose de son vaccin déjà existant. Les résultats des essais, conduits en collaboration avec les Instituts nationaux de santé américains (NIH), seront soumis à l'étude de la communauté scientifique.



BFMTV