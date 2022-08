Covid-19 Sénégal: 29 nouveaux cas rapportés ce samedi

Le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale lié à la maladie du coronavirus de ce samedi 13 août 2022 fait état de 29 nouveaux cas sur 857 tests réalisés. Soit un taux de positivité de

3,38%.



Les nouvelles infections sont toutes issues de la transmission communautaire.



Le MSAS indique que 26 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et qu'aucun cas de décès n'a été enregistré le vendredi 12 août 2022.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 87781 cas ont été déclarés positifs dont 85600 guéris, 1968 décédés, et donc 212 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de 512 606.