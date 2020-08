Covid-19 Sénégal: Records de nouvelles contaminations et de cas communautaires en un jour

Les autorités sanitaires avaient prévenu quant à un possible regain des contaminations à la COVID-19 avec l’intensification des déplacements de populations en lien avec la Tabaski, commémorée le 31 juillet dernier. Les résultats de tests virologiques communiqués par le ministère de la Santé près de deux semaines après, donnent raison à ces prévisions.



Les cas positifs ne cessent d’augmenter ainsi que ceux issus de la transmission communautaire. Pour preuve, ce mercredi 12 août 2020 lors du point quotidien, le directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye a annoncé, 207 nouveaux cas soit un taux de positivité de 11,24 %, sur 1842 tests effectués. Et ce n’est pas seul record enregistré. En effet, depuis dimanche 9 août, les cas communautaires surplombent les cas contacts suivis. Sur 1656 tests effectués, ce jour-là, 172 étaient revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,39 %. Il s'agissait de 59 contacts suivis dans les centres de traitement et 113 issus de la transmission communautaire.



Lundi 10 août 2020, sur les 1402 tests effectués, 137 étaient revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,77 %. Il s'agissait de 64 contacts suivis dans les centres de traitement, 1 cas importé à l’Aéroport International Blaise Diagne des Diass (AIBD) et 72 issus de la transmission communautaire.



Mardi ce mardi 11 août 2020, sur les 876 tests effectués, 68 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,76%. Il s'agit de 29 contacts suivis dans les centres de traitement, et 39 issus de la transmission communautaire.



Même constat pour ce mercredi 12 août. Sur les 207 nouveaux cas enregistrés, 92 sont des contacts suivis dans les centres de traitement et 115 issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Ziguinchor (12), Saint louis (12), Thiès (10), Mbao (6), Keur Massar (5), Almadies (4), Guédiawaye (4), Liberté 6 (4)

Maristes (4), Cité Djily Mbaye (3), HLM5 (3), Kolda (3), Mékhé (3), Ngor (3), Parcelles assainies (3), Richard Toll (3), Rufisque (3), Cite Port (2), Dakar Plateau (2), Kédougou (2), Mbour (2), Medina (2), Ouest Foire (2), Popenguine (2), Yoff (2), Bounkiling (2), Camberene (1), Castors (1), Derklé (1), Dieuppeul (1), Fatick (1), Khombole (1), Liberté (1), Matam (1), Mermoz (1), Nord Foire (1), Ouakam (1), Pikine (1), Sareya (1) et Sedhiou (1).