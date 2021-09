Covid-19 Sénégal: la chute des nouveaux cas enregistrés se poursuit, 9 décès enregistrés

La troisième vague de Covid-19 sera bientôt un mauvais souvenir si les tendances baissières de ces deux dernières semaines se confirment dans celles à venir. Ce samedi 04 septembre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale rapporte que sur 2307 tests effectués, 57 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 2,47%.



Il s'agit de 5 cas contacts et de 52 autres issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 15 cas dans la région de Dakar et 32 dans les autres régions du pays.



Aussi, informe le Directeur de la Prévention qui faisait la situation du jour, 369 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le nombre de malades admis en réanimation a fortement baissé. Actuellement, il n'y a plus que 30 cas graves enregistrés, selon le ministère de la Santé



Néanmoins, 9 décès ont été rapportés dans la journée du vendredi 03 septembre.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 104 cas confirmés de Covid-19, dont 63 461 guéris, 1794 décès et donc 7848 patients sous traitement.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 1 174 214 personnes ont été vaccinées au Sénégal.