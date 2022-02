Covid-19 : Zéro décès, 14 nouveaux cas et un peu plus de 212 malades sous traitement

Une baisse nette des nouvelles contaminations de Covid-19 a été notée dans le bulletin épidémiologique de ce mardi 15 février 2022. Sur 1016 Tests effectués hier lundi, seuls 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,37%. Toutes les 14 nouvelles Contaminations sont issus de la transmission communautaire et sont situées comme suit: 11 dans la région de Dakar, 02 à Kolda et 01 à Kaolack.





Aussi, 85 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Egalement, aucun décès lié au Covid-19 n'a été enregistré ces dernières 24 heures.



Toutefois, il y a encore 05 Cas graves pris actuellement en charge dans les services de réanimation.



A ce jour 85.454 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, depuis le 02 mars 2020, dont 83.284 guéris, 1957 décès et donc 212 sous traitement.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février de l'année écoulée, 1 432 465 vaccinés.