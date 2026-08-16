Kaolack : quatre personnes déférées pour acte contre nature et mise en danger de la vie d’autrui

Quatre individus ont été déférés devant le procureur près le tribunal de grande instance de Kaolack pour association de malfaiteurs, acte contre nature, mise en danger de la vie d’autrui et transmission volontaire du VIH. L'opération a été menée par les éléments de la Section de recherches de Kaolack à la suite d'une dénonciation citoyenne signalant des activités suspectes dans une chambre située au quartier Kasnack.



Lors de la descente sur les lieux, les forces de l'ordre ont interpellé quatre personnes un enseignant, un décorateur et deux agents de santé et saisi divers éléments matériels, notamment des préservatifs, des lubrifiants et des tests de dépistage du VIH. Selon les éléments de l'enquête, deux des mis en cause sont porteurs du VIH. Entendus par les enquêteurs, les suspects ont tenu des déclarations divergentes, certains reconnaissant les faits ou leur statut sérologique, tandis que d'autres ont contesté toute implication dans des actes à caractère sexuel. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été mis à la disposition de la justice.