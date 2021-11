Covid-19 au Gabon: à Libreville, la colère monte face à l'obligation de payer les tests PCR

Mme Moussavou vient de participer à la prière du dimanche, le 31 octobre 2021. Sa colère est spontanée lorsqu’on lui demande si elle approuve les mesures du gouvernement : « Maintenant, on contraint les gens à aller se faire vacciner ! Pour quelle raison ? Pourquoi vous faites cela ? Nous sommes des humains ! »



Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a notamment annoncé que le test PCR deviendra obligatoire pour l’accès aux espaces publics dès le 15 décembre. Il a aussi précisé que ce test ne sera plus gratuit. Il coûtera désormais 20 000 FCFA. Cette annonce dégoute les Librevillois croisés ce dimanche.



« Ils disent maintenant que ce qui était cadeau passe à 20 000 et le reste à 50 000 ! Non, arrêtons ! Au Gabon, nous avons des priorités », dit l'un d'eux. « Les 20 000 vont où ? Qui mange ces 20 000 ? », demande un autre. « 20 000 ? On va trouver ça où ? », déplore une Gabonaise qui, devant cette situation, confie qu'elle se fera donc vacciner.



Comme alternative au test payant, le gouvernement invite les populations à se faire vacciner gratuitement. Mais là aussi, les boudeurs sont nombreux.



« Tout ça devient compliqué. C'est comme si on était en dictature, c'est clair », déplore un Librevillois. Un autre reste sceptique : « Est-ce que je suis obligé de me faire vacciner ? Pour quelle raison je me ferais vacciner ? »



Selon les statistiques officielles, 239 personnes sont mortes du Covid-19 au Gabon. Seulement 128 000 sur une population totale de 1,8 million d'habitants ont été vaccinées.