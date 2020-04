Covid-19 : des millions de masques attendus au Sénégal dans les prochains jours

Des millions de masques sont attendus dans les semaines à venir. Une production artisanale encadrée par l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME ), ce, pour répondre à l’appel du port obligatoire de masques.



« D’ores et déjà, on a des potentiels entre les semi-industriels- les artisans, qui sont une potentialité de plusieurs millions de masques qui peuvent être produits », a informé le Directeur général de l’ ADEPME.



Idrissa Diabira tient à préciser qu’il y a des normes à respecter. « Il faut s’assurer que les normes soient respectées. Il y a une norme AFNOR (Association française de normalisation) qui existait, l’agence sénégalaise de normalisation a, depuis la semaine dernière, produit une norme : Ns-04-15 qui est une norme qui permet de dire comment on produit des masques, avec quel tissu pour que ces derniers soient efficaces », a-t-il soutenu sur la Rfm. .