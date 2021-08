Covid-19: dix millions de personnes ont été vaccinées en un seul jour en Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué la «prouesse mémorable» réalisée, vendredi 27 août, par ce pays de 1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé du monde.



«Félicitations à ceux qui se font vacciner et à ceux qui font de cette campagne de vaccination un succès», a-il réagi sur Twitter. L'Inde reste le deuxième pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19 après les États-Unis, avec plus de 32 millions de cas confirmés et plus de 437 000 morts.



RFI