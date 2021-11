Covid-19 en France: le passe sanitaire conditionné à une dose vaccinale de rappel pour les plus de 65 ans

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 9 novembre que les Français âgés de plus de 65 ans et personnes vulnérables devront accepter une dose vaccinale de rappel d'ici au 15 décembre pour conserver leur passe sanitaire après cette date. « Si vous avez été vaccinés depuis plus de six mois, je vous demande d’aller prendre rendez-vous. À partir du 15 décembre, il faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire », a expliqué M. Macron.



Dans une allocution retransmise à la télévision, le chef de l'État français a par ailleurs annoncé qu'une campagne de rappel allait être lancée pour les 50-64 ans à partir du début du mois de décembre. Le gouvernement en donnera les modalités « dans les prochains jours ».