Covid-19 en France: une situation qui s’aggrave, Macron face à la pression des maires

Faire le point sur l'épidémie de Covid-19, c'est l'objectif de ce nouveau Conseil de défense sanitaire qui va se dérouler en visioconférence. Emmanuel Macron aux commandes, le Premier ministre et les ministres concernés vont évaluer la situation sanitaire alors que la campagne de vaccination vient de débuter en France et que la circulation du virus est source d'inquiétude.



Plusieurs élus locaux du Grand Est et des Alpes-Maritimes notamment, où l'épidémie atteint des seuils alarmants, demandent au gouvernement de prendre très vite des mesures avec des reconfinements locaux ou une accélération des vaccinations.



Les maires réclament des décisions rapides

Agir immédiatement, sans attendre la rentrée. Au lendemain de la première vaccination dans un Ehpad de la région parisienne, Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice fait pression pour obtenir une accélération du calendrier dans son département où le taux d'incidence est deux fois supérieur à la moyenne nationale.



« Il ne peut pas y avoir de premières vaccinations en Ile-de-France et que chez nous ça commence dans huit jours. Il faut qu'elles commencent tout de suite dans notre département. »