Covid-19 en RDC: Kinshasa surmonte peu à peu la troisième vague, mais la vigilance reste de mise

Il y a peine deux mois, les hôpitaux étaient saturés, les morgues bondées. La situation s’est améliorée, assure l’équipe de riposte dont Nsio Mbeta est le chargé des opérations. « La tendance au niveaux des hôpitaux est vraiment à la baisse, surtout à Kinshasa où la plupart des centres de traitements Covid-19 sont vides et il y en a très peu qui ont 3 à 4 cas qui sont hospitalisés et rarement nous avons 3 à 4 sévères qui sont pris en charge ».



Cela peut « rebondir »

La situation reste cependant préoccupante dans certaines provinces de l’Est. Mais que ce soit dans la capitale ou dans d’autres provinces, pas question de lever complètement le couvre-feu, tranche Jean-Jacques Muyembe, le chef de la riposte. « Nous ne pouvons pas dire maintenant que l’épidémie est terminée à Kinshasa. Non, puisque nous n’avons pas atteint le niveau zéro. Il y a toujours la circulation du virus et ça peut rebondir. Le couvre-feu peut-être ne sera pas supprimé, mais sera allégé ».



Depuis un mois, la campagne de vaccination est suspendue faute de doses. Les nouvelles doses devraient être importées la semaine prochaine.